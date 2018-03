JH Den Joc sluit de deuren 15 maart 2018

02u56 0 Olen Jeugdhuis den Joc in Olen-Centrum moet de deuren sluiten. Die beslissing komt er omdat het verhuurcontract ten einde loopt. De bestuursleden van het jeugdhuis besloten daarom om er volledig mee te stoppen. "We vinden het jammer dat we moeten stoppen, maar er was geen opvolging meer."

Toen de huurovereenkomst van het gebouw tussen de gemeente en de eigenaar dreigde af te lopen, besloot het bestuur van Jh den Joc de stekker eruit te trekken. "We zijn nog op zoek gegaan naar jongeren die het van ons wilden overnemen, maar die vonden we helaas niet meer", vertelt bestuurslid Niels. "Enerzijds kwam er veel tijd en papierwerk bij kijken, dus het is wel een opluchting dat we dat niet meer moeten doen, maar langs de andere kant zagen we ook al onze vrienden samenkomen in het jeugdhuis. Hopelijk blijven we elkaar na de sluiting van Den Joc nog steeds zien." De gemeente wou waar mogelijk nog helpen. "Als we het jeugdhuis nog wilden laten bestaan, moesten we op zoek gaan naar een nieuw gebouw, maar dat zag het huidige bestuur niet meer zitten", vertelt schepen van Jeugd Ellen Deswert. "De bestuursleden hebben enorm hun best gedaan om van het jeugdhuis een succes te maken maar de laatste tijd trok de Olense jeugd meer naar Jeugdhuis Kapao in Onze-Lieve-Vrouw Olen of naar fuiven in Noorderwijk in Herentals."





Jeugdhuis Kapao is na de sluiting dan nog het enige jeugdhuis in Olen. "We vinden het enorm jammer dat het jeugdhuis verdwijnt", luidt het bij de bestuursleden van Jh Kapao.





September

"We zijn nooit concurrenten van elkaar geweest want ons dorp was groot genoeg voor meerdere jeugdhuizen. Het is in deze tijd moeilijk om als jeugdhuis financieel te blijven draaien. "Als het nodig is gaan wij proberen den joc te helpen om er een mooi einde van te maken", luidt het nog bij Kapao. " In de maand september gaan de deuren van het jeugdhuis definitief dicht. "We gaan ons jeugdhuis op een mooie manier afsluiten met optredens van beginnende bands, waarvoor we bekend stonden." (MVBO)