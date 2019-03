Jaguar slingert roekeloos over E313 en knalt tegen personenwagen, bestuurders plegen vluchtmisdrijf Kristof Baelus

18 maart 2019

22u15 2 Olen Omstreeks 19 uur gebeurde op de E313 een ongeval ter hoogte van Herentals-Oost met twee personenwagens. De twee inzittenden van de wagen die het ongeval veroorzaakte zijn met een andere wagen op de vlucht gegaan via de parallelweg van de autosnelweg.

Een wagen van het merk Jaguar met handelaarsplaat slingerde aan een zeer hoge snelheid over de autosnelweg, nadat hij vanop de pechstrook tegen zeer hoge snelheid wilde invoegen knalde hij op een andere personenwagen.

“Nadat de aanrijding heeft plaatsgevonden ben ik meteen gestopt, ik zag dat de drie personen al snel uitgestapt waren”, zegt Katty De Keyzer. “Ik heb de hulpdiensten gecontacteerd, nadien was het een grote chaos op de autosnelweg.”

Na het ongeval is er tussen aan aantal personen in het midden van de autosnelweg een felle discussie ontstaan. De twee inzittenden van de Jaguar, een man en een vrouw hebben het nadien op een lopen gezet en werden op de parallelbaan naast de autosnelweg opgepikt door een Land Rover.

De bestuurder uit de wagen die werd aangereden werd met lichte verwondingen naar het Sint Elisabeth Ziekenhuis van Herentals gebracht.

Door het ongeval bleef de autosnelweg Geruime tijd volledig afgesloten ter hoogte van Herentals-Oost in de rijrichting van Antwerpen. Wat er zich precies afspeelde in de Jaguar op het moment van het ongeval is nog niet duidelijk.