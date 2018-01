Ingetogen afscheid van Maria en Esther 19 januari 2018

In de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Olen is gisterochtend afscheid genomen van Maria (81) en Esther 'Jenneke' Boeckx (84). Het





lichaam van Maria werd vorige week donderdag gevonden in de hal van haar woning in de Stationsstraat door de wijkagent. Esther lag met zware uitdrogingsverschijnselen op de bovenverdieping en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar een dag later. Maria werkte jarenlang als kleuteronderwijzeres, haar oudere zus Jenneke baatte tot 2002 het café 'In De Kroon' uit. "Maria was een figuur om te onthouden", klonk het tijdens de uitvaart.





"Ze ging op zo'n plezante manier om met de kleuters. Jenneke zorgde dan weer voor vrolijkheid in het dorp met haar café." (WDH)