Inbrekers roven fiets uit tuinhuis JVN

30 januari 2019

13u09 0

Dieven zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de tuinberging van een woning aan de Larumseweg in Olen binnen gedrongen. De bewoners ontdekten woensdagochtend rond 6.30 uur dat er een fiets uit het tuinhuis was gestolen.