IJsjesboerderij 't Heuninghof 'Vriendelijkste Handelaar 2017' 23 maart 2018

03u00 0

Portaalsite Handelsgids.be heeft onlangs de prijzen voor de 'Vriendelijkste Handelaars van 2017' uitgereikt. Voor de gemeente Olen ging de award naar Hoeve-ijs 't Heuninghof in de Hongingstraat, gespecialiseerd in ijs op basis van honing. Bakkerij Vanspringel werd tweede, Mode In het Salon derde en Springboerke Smulboerke werd vierde. Het waren de klanten zelf die tijdens de eindejaarsactie van Handelsgids.be hun stem konden uitbrengen. Om in aanmerking te komen moest een handelszaak minstens 50 quoteringen te krijgen. Ook onder de stemmers werden heel wat prijzen verdeeld. Gastheer van de awarduitreiking was stand-upcomedian William Boeva.











(SPK)