Ideeën over nieuw speelterrein in Vierbeuk gezocht Wouter Demuynck

12 december 2018

13u47 0 Olen Het lokaal bestuur organiseert op woensdag 19 december een ideeënavond over het gloednieuwe speelterrein in Vierbeuk. Inwoners kunnen er voorstellen doen over het speelterrein, zoals hoe het eruit moet zien en welke speelelementen zeker niet mogen ontbreken.

Op woensdag 19 december tussen 17 en 20 uur kan je jouw voorstellen en ideeën op papier komen zetten in het bovenzaaltje van de bibliotheek (ingang langs Oevelseweg 24). Op basis van alle ideeën maakt het lokaal bestuur een schets op van het ideale speelterrein aan Vierbeuk. “Deze schets stellen we aan de buurt voor waarna we een fabrikant aanstellen. Bedoeling is dat het speelterrein tegen de zomer speelklaar is”, klinkt het bij het bestuur.

Kan je er niet bijzijn? Stuur dan een mail naar vrije.tijd@olen.be met daarin jouw idee van het perfecte speelterrein. Gaat jouw voorkeur bijvoorbeeld uit naar een houten of metalen speeltuig? Willen jouw (klein)kinderen een voetbalveldje, houden ze van klimmen of verkiezen ze een speeltuig met zandbak? Het lokaal bestuur hoort het graag.