Het Vierde Oor speelt dolle komedie ‘Pak de Poen’ Wouter Demuynck

12 november 2018

17u04 2 Olen Vanaf zaterdag 17 november brengt Theatergroep Het Vierde Oor uit Olen haar tweede voorstelling van het seizoen. Ze spelen ‘Pak de Poen’, een dolle komedie van de wereldberoemde komedie-schrijver Ray Cooney in een regie van Gert Van Mechelen.

Na de succesvolle reeks van De Hondenwei pakt de theatergroep nu uit met een onvervalste dolle komedie over een man die per ongeluk het verkeerde koffertje mee neemt op de trein, met alle gevolgen van dien. Rik De Vliegher, een brave kantoorbediende, komt na een werkdag thuis met een attaché-koffertje dat niet het zijne blijkt te zijn. In plaats van een halve sandwich met kip en curry zit er maar liefst 5.250.000 euro in. Hij wil dan ook meteen met de noorderzon vertrekken en zijn doodsaaie leventje inruilen voor een luxueus bestaan onder de Braziliaanse zon. Dat is evenwel buiten zijn vrouw Jeanine gerekend, die dat geld maar ‘vies’ vindt en niet wil vertrekken omdat Vic en Betty, een bevriend koppel, komen eten. Bovendien maken nog meer onverwachte figuren hun opwachting wat het vertrek richting Rio alleen maar bemoeilijkt.

De première van ‘Pak de Poen’ vindt plaats op zaterdag 17 november om 20.15 uur in de theaterzaal van Het Vierde Oor (Boerenkrijglaan 51e, Olen-centrum). Verder zijn er op 23, 24 en 30 november en 1, 6, 7, en 8 december op datzelfde tijdstip voorstellingen. Daarnaast is er op zondag 25 november ook een voorstelling om 15 uur. Tickets kosten 10 euro per persoon, reserveren kan op www.hetvierdeoor.be.