Het Vierde Oor speelt Charles Dickens 12 maart 2018

Theatergroep 't Vierde Oor speelt 'Great Expectations' van Charles Dickens. 'Grote verwachtingen' vertelt het verhaal van het weeskind Pip en het geheimzinnige fortuin dat hij in de schoot geworpen krijgt, zijn snobistische afwijzing van oude vrienden en de groei vol pijn en tegenslagen naar echte volwassenheid. "Het is een uitdaging om dit op de planken te brengen, zowel voor de spelers als voor een regisseur", vertelt regisseur Jean-Francois D'hondt.





Het Vierde Oor speelt op 15, 16, 17 en 23 maart om 20.15 uur en op 25 maart om 15 uur in Theaterzaal Het Vierde Oor in Olen-centrum. (MVBO)