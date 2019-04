Heraanleg van dorpskern Olen-centrum start op 6 mei Wouter Demuynck

09 april 2019

00u02 1 Olen Vanaf maandag 6 mei start aannemer Superbeton uit Herselt met de heraanleg van de dorpskern van Olen-centrum. Het dorpsplein wordt groener en de verkeersstroom vlotter. De werken duren vermoedelijk tot het einde van het jaar.

De werken starten ter hoogte van Ven en gaan verder over de gewestweg N152 richting Boerenkrijglaan. De aannemer voert de werken uit in verschillende fases, zodat de kruispunten zoveel mogelijk open blijven. Ook de woningen en handelszaken blijven zo beter bereikbaar.

Verkeerslichten

Bedoeling is dat er een rustiger en veiliger verkeersverloop komt vanaf het kruispunt met de Herentalseweg tot aan de andere kant van het centrum ter hoogte van het kruispunt met de Tramstraat. Verkeerslichten aan Bulestraat en Tramstraat moeten het verkeer door het centrum beter doseren.

Om de doorstroming in het centrum te verbeteren, zal het verkeer dat van Herentals komt, niet meer de Bulestraat in mogen rijden. “Nu die voorsorteerstrook er niet komt, blijven de historische lindes behouden”, klinkt het bij het bestuur.

Er zullen wellicht ook nog initiatieven volgen om sluipverkeer in Ven en Het Bremmeken te vermijden.

Op het dorpsplein komt meer ruimte voor groen en festiviteiten. Daarvoor komt er een knip in de verbinding tussen Bulestraat en Sint-Maartenstraat, zodat auto’s in de toekomst niet meer dwars over het driehoekige plein kunnen rijden.

2,2 miljoen

De totale kost van de werken aan de dorpskern bedraagt zo’n 2,2 miljoen euro. Het lokaal bestuur neemt hiervan zo’n 600.000 euro voor zijn rekening. De afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid en Aquafin betalen het resterende bedrag.