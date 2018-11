Heem start met tweede cohousingproject Na voormalige Academie in Turnhout nu ook project in Olen Toon Verheijen

15 november 2018

15u42 0 Olen Joeri Bal uit Kalmthout heeft samen met enkele vennoten Heem opgericht. De projectontwikkelaar wil zich vooral richten op co-housingprojecten. In Turnhout werd maanden geleden al de voormalige tekenacademie gekocht. In Olen wil Heem nu een tweede co-housingproject bouwen.

Joeri Bal realiseerde eerder al enkele co-housing projecten, maar dat gebeurde telkens onder de naam van het project zelf. Sinds kort heeft hij samen met enkele vennoten Heem opgericht met de bedoeling om in de toekomst nog meer samenwoonprojecten te realiseren. “We werken dat het meer en meer aan bekendheid wint co-housing maar toch zijn we overal waar we starten bijna de eerste”, vertelt Joeri Bal. “Q-Ville in Essen was ons eerste echte uithangbord en dat loopt als een trein. Daarvan hebben we bijna negentig procent van de ongeveer veertig wooneenheden verkocht. Daarom hebben we nu beslist om de vennootschap Heem op te richten.”

Academie

In Turnhout heeft Heem al de voormalige kunstacademie gekocht in de Gemeentestraat. Eerstdaags wordt daarvoor normaal gezien de omgevingsvergunning afgeleverd. De werken zouden dan begin 2019 kunnen starten. Bijna de helft van de vijftien woongelegenheden is al gereserveerd. Maar binnenkort wil Heem nog een tweede project realiseren aan Meren in Olen. “Daar liggen nog een aantal villakavels die we zouden willen samenvoegen om er een kleinschalig co-housingproject van te maken”, vertelt Joerie Bal. “Het gaat dan om een tiental woningen en het behoud van de bestaande schuur die we een gemeenschappelijke functie zullen geven. We denken er ook aan een zwemvijver, een buurthuis, een atelier, co-workingplaats, sauna, gedeeld groen en elektrische deelauto.”

Inclusie

Heem heeft ook nog andere projecten in de Kempen op het oog, maar die zitten nog in een te vroeg stadium om al ruchtbaarheid te geven. In grotere projecten – zoals dat in Essen – wil Heem ook het sociale aspect naar voor brengen. “We werken in Essen samen met Oaktree Projects die er een woning realiseren waar vijf mensen met een mentale of fysieke beperking begeleid zelfstandig kunnen wonen”, zegt Joeri Bal. “In elk project van redelijke omvang willen we dat voortaan realiseren.”

Heem werkt ondertussen al met zes mensen. “Twee daarvan zetten we permanent in als begeleider van groepen mensen die met elkaar in zo’n co-housing project willen stappen”, vertelt Joeri Bal. “We begeleiden hen in alles wat er bij co-housing komt kijken en doen dat ook nog een jaar na het realiseren van het project. We willen als Heem immers meer zijn dan alleen een projectontwikkelaar. Mensen die het met elkaar kunnen vinden is minstens even belangrijk voor ons.”