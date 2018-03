Groot feest voor de vrijwilligers 13 maart 2018

Aan de Teunenberg in Olen organiseerde beweging.net weer een groot openluchtfeest voor alle vrijwilligers uit de regio Mechelen-Kempen op de dag van de vrijwilliger. De opkomst was enorm groot, na het record van verleden jaar met 1.200 deelnemers stroomden, ondanks het koude weer, 1.381 vrijwilligers naar het feest. Beweging.net en de mede-organiserende partnerorganisaties prijzen zich gelukkig dat weer en wind geen vat hebben op het enthousiasme van hun vrijwilligers. "Een veel sterker statement voor de kracht van vrijwilligerswerk ga je deze dagen niet vinden." Optredens van de Lilse zanger en cafébaas Torsten en de Mechelse feestband Frituur Paula zetten heb publiek in beweging. Foodtrucks en drankstandjes zorgden voor de rest.





(MVBO)