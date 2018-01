Gladiolen pronkt met Bart Peeters en Absynthe Minded 02u30 0

Het muziekfestival Gladiolen heeft bekendgemaakt welke artiesten er op de affiche staan. Tijdens het pinksterweekend van 18 en 19 mei komen bekende Belgische namen als Bart Peeters, Intergalactic Lovers, Millionaire, Absynthe Minded en School Is Cool naar Olen afgezakt.





De populaire Nederlandse rappers Gers Pardoel en Kraantje Pappie staan ook geprogrammeerd en traditiegetrouw is er op de affiche plaats voorzien voor opkomend jong talent als The Lighthouse en blackwave. Over enkele weken worden nog de namen voor de verschillende dj-podia bekend gemaakt.





Stormloop op tickets

"We vieren pas volgend jaar ons 20-jarig bestaan, maar we wilden de grote namen niet stiekem opsparen tot die jubileumeditie", klinkt het bij de organisatie. "Onze bedoeling is immers om élk jaar de best mogelijke affiche samen te stellen. We volgen daarin graag de filosofie van publieksfavoriet Bart Peeters: 'Het doel is heel simpel: er iedere avond het concert van ons leven van maken!'. "Op de Olense kerstmarkt organiseerden we onlangs een exclusieve lokale voorverkoop. Nog voor de eerste naam bekend gemaakt werd, was het al een stormloop op de tickets. Wie dit jaar Gladiolen niet wil missen, wacht dus best niet te lang met tickets bestellen."(WDH)





Een dagticket voor vrijdag of





zaterdag kost in voorverkoop





20 euro, een combiticket voor





beide dagen 30 euro. Tickets zijn





vanaf vandaag om 9u beschikbaar op www.gladiolen.be.