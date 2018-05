Gladiolen-festival serveert nu ook zware bieren 18 mei 2018

02u30 0 Olen Onze-Lieve-Vrouw Olen staat dit weekend in rep en roer tijdens de 19de editie van het Gladiolen-festival. Maar liefst 1.600 vrijwilligers zorgen ervoor dat het festival ook dit jaar vlekkeloos verloopt.

Vijftienduizend bezoekers zakken vanavond en morgen af naar de wei achter Boekel in Olen. Sinds vorige week zaterdag reikt de grote, paarse tent van de Mars Main Stage boven de huizen uit en de 19 Gladiolen leggen nog de laatste hand aan de opbouw van het Olense festival. "Dit jaar hebben we voor meer comfort gezorgd met douches voor onze kampeerders en is het kampeerterrein verhuisd. Misschien maken we volgend jaar de camping nog groter, maar voorlopig houden we het zo", zegt Kristof Geens van de organisatie.





Op vrijdagavond staan toppers als School is Cool, Kraantje Pappie en Millionaire op het programma, op zaterdag is het de beurt aan Gers Pardoel, Bart Peeters en Absynthe Minded. "Naast de wei organiseren we op zaterdag opnieuw Boekel Boulevard met heel veel animatie op straat", zegt Kristof. "Nieuw is de Buggy Wonderland waar de allerkleinsten zich kunnen uitleven op het springkasteel, in het ballenbad en op de zwiermolen terwijl de ouders kunnen ontspannen op een terrasje." Vanaf dit jaar kan je zware bieren proeven aan de Duvel-stand, maar ook een workshop Duvel inschenken volgen. Door wegenwerken is Gladiolen moeilijker te bereiken. "Iedereen parkeert best aan het Olen Shopping Park, een gratis shuttlebusje brengt je dan tot aan het festival." www.gladiolen.be (MVBO)