Gezocht: proefpersonen voor app tegen eenzaamheid bij ouderen Wouter Demuynck

08 januari 2019

23u06 0 Olen Het gemeentebestuur is op zoek naar proefpersonen voor ‘Noblito’, een gloednieuw project waarmee men de strijd wil aangaan tegen eenzaamheid bij senioren. Het project loopt van maart tot december 2019.

‘Noblito’ is een digitale applicatie die de senior centraal zet en die de sociale kring rond een bejaarde wil onderhouden, uitbreiden en aanzetten om af en toe contact op te nemen met de senior. Je kan er foto’s mee delen, bezoekjes mee plannen, uitnodigingen mee versturen of laten weten hoe het met je gaat. Het grote voordeel van Noblito is dat je als senior niet zelf met een computer moet kunnen werken. Mantelzorgers of vrijwilligers kunnen dit voor hen doen.

De gemeente is nu op zoek naar senioren en hun mantelzorger(s) die willen deelnemen aan het proefproject dat loopt van maart tot december 2019. Tijdens deze periode kan je de app mee uittesten en laten weten wat je ervan vindt. Daarnaast worden ook vrijwilligers gezocht die mee hun schouders willen zetten onder het proefproject. Niet alle senioren kunnen zelf aan de slag met de app of hebben mantelzorgers. Als vrijwilliger is het jouw taak om de senior te begeleiden en samen de app te beheren.

Heb je interesse of wil je graag meer info, neem dan voor eind januari contact op met Nele Laenen van het zorgteam, via ocmw@olen.be of 014/21.52.00.