Gemeenteraad keurt politiereglement af 06 april 2018

02u37 0 Olen De 21 leden van de gemeenteraad hebben het politiereglement voor brandvoorkoming en bestrijding gisterenavond unaniem afgekeurd. Het reglement zou volgens de raadsleden veel te streng zijn.

"Wij zijn voor een goed en correct reglement voor brandvoorkoming", vertelt fractieleidster Ellen Deswert (CD&V). "Maar dit reglement is veel te strak. Het zou ervoor zorgen dat bepaalde kleinere evenementen, zoals onze kerstmarkt, niet meer kunnen plaatsvinden. Tijdens zo'n kerstmarkt staan er steeds verschillende toestellen onder tentjes en dat zou het reglement niet meer toelaten. De brandweer was van plan om de regels soepel te hanteren, maar als je voor iets stemt, moet je het ook zo uitvoeren."





De gemeente wil binnen twee à drie weken samenzitten met de brandweer en enkele organisatoren van evenementen om het reglement bij te sturen. "Wanneer het opnieuw op de gemeenteraad komt, weet ik niet. Ik hoop alvast dat het voor de zomer in orde geraakt." (WDH)