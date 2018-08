Geluidsschermen langs E313 in 2019 een feit 23 augustus 2018

De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst goed met de Vlaamse overheid en het Agentschap Wegen en Verkeer voor de plaatsing van geluidsschermen langs de E313. Hierdoor verbinden de betrokken partijen zich ertoe om schermen te plaatsen en het nodige budget vrij te maken. De schermen zullen in de loop van 2019 geplaatst worden.





De geluidsschermen, met een totale lengte van bijna anderhalve kilometer verspreid over beide wegkanten, moeten de geluidshinder van het wegverkeer in de toekomst drastisch verminderen en de leefbaarheid voor de omwonenden vergroten. Eerder werden ook andere opties bekeken, zoals een stillere wegverharding en snelheidsbeperking. Die oplossingen hadden niet het gewenste effect. (WDH)