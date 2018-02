Gekke professor geeft aftrap regiobib 22 februari 2018

In de bibliotheek in Onze-Lieve-Vrouw Olen werd gisteren de aftrap gegeven van de regiobib. Achter de schermen werkten vijf bibliotheken van Neteland al een tijdje aan een groot samenwerkingsverband.





De 'regiobib' omvat de bibliotheken van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Onder het thema 'Eureka! Wetenschap & Techniek' ging gisteren de eerste gezamenlijke activiteit van start, met een leuke voorstelling ook om de jeugdboekenmaand onder de aandacht te brengen. De kinderen van het derde leerjaar uit Basisschool Willem Tell kwamen langs en mochten proeven van de wetenschap, door elkaar geschud door een gekke professor. Daarna volgde een spannend voorleesverhaal over Harry, de bijzondere boekeneter en een modeshow met, jawel, boeken. (MVBO)