Geen rattenvergif meer verkrijgbaar bij lokaal bestuur Wouter Demuynck

10 januari 2019

13u45 0 Olen Tot voor enige tijd kon je gratis rattenvergif krijgen van het lokaal bestuur. Wegens een wijziging in de wetgeving mag het lokaal bestuur echter voortaan het vergif niet meer verdelen.

Dat past evenwel ook binnen de visie om in te zetten op een pesticidevrij beheer, klinkt het bij het lokaal bestuur. “Er bestaan immers heel wat milieuvriendelijke manieren om ratten te bestrijden. Gebruik bijvoorbeeld één of meerdere klemmen, verkrijgbaar in doe-het-zelfzaken. Zorg voor aantrekkelijk lokaas zoals chocolade of kaas en zet de klem op een plaats waar de ratten langskomen.”

Zie je de beestjes lopen in grachten op publiek domein? Geef dan een seintje aan de gemeente, die een rattenvanger zal sturen voor bestrijding.

