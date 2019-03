Geelseweg tussen Primalux en Sint-Sebastiaanstraat vanaf 1 april in beide richtingen afgesloten Wouter Demuynck

27 maart 2019

18u16 0 Olen De werken van stad Herentals op de N13 naderen een nieuwe fase. Vanaf maandag 1 april is er tijdelijk geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Geelseweg tussen de Sint-Sebastiaanstraat en meubelzaak Prima-Lux.

Sinds 14 januari voert de stad Herentals werken uit op de Geelseweg op hun grondgebied. De Geelseweg krijgt nieuwe riolering, vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. Tot nog toe was eenrichtingsverkeer van toepassing in de werfzone tussen de Greesstraat en Honingstraat in de richting van Geel naar Herentals. Nu de riolering is aangelegd en er een nieuwe fase aanbreekt, verandert vanaf 1 april de verkeerssituatie. De aannemer start dan met de aanleg van het fietspad en de bovenbouw van de rijweg in de Geelseweg, Kempenland, Gerheze en de Pannenhuisstraat.

Bijgevolg is er vanaf 1 april tot en met vermoedelijk 17 juni geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Geelseweg tussen de Sint-Sebastiaanstraat en meubelzaak Prima-Lux. Vanaf 17 juni tot eind augustus wordt de volledige werfzone (Prima-Lux - Sint-Sebastiaanstraat) opnieuw enkelrichting in de richting van Geel naar Herentals zodat de werf kan afgewerkt worden.

Alle doorgaand verkeer volgt de voorziene omleiding via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat. De omleiding voor lokaal verkeer - naar O.-L.-V.-Olen of St.-Jozef-Olen - loopt via de N152 - Industrielaan - Hoogbuul - Neerbuul - Lammerdries en omgekeerd. Doorgaand fietsverkeer volgt de omleiding via Sluizenweg. Voor automobilisten is de Sluizenweg enkel toegestaan voor plaatselijk verkeer.