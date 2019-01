Geef je mening over eerste ontwerp van speelterrein Vierbeuk Wouter Demuynck

24 januari 2019

Een tijdje terug nodigde het lokaal bestuur geïnteresseerden uit om mee na te denken over een nieuw speelterrein in de nieuwe kavel Vierbeuk. Op basis van de verzamelde ideeën ontwierp een landschapsarchitect in opdracht van het bestuur een eerste voorstel.

Wie benieuwd is naar het eerste ontwerp kan op donderdag 7 februari, om 20 uur, naar het korte infomoment komen in de polyvalente zaal van de bibliotheek. Tijdens deze avond krijg je het ontwerp te zien en ontvang je een korte toelichting hierover. Nadien heb je nog de kans om je bedenkingen en aanvullende voorstellen door te geven. Ten laatste om 21 uur wordt het infomoment afgesloten.