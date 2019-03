Fanfares Olen en Tongerlo bundelen krachten K

19 maart 2019

11u39 0 Olen De fanfares Sint-Isidorus uit Onze-Lieve-Vrouw Olen en Sint-Cecilia uit Tongerlo worden de Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus en -Cecilia. Dirigent Nico Meylemans staat aan het muzikale roer.

Nico Meylemans was voordien dirigent bij Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus. “We willen met het nieuw orkest een hoog niveau halen in een omgeving waar het leuk musiceren is”, klinkt het. “ Via het instaporkest ‘In Tutto’ zal de vereniging ook inzetten op een duurzame jongerenwerking.”

Beide fanfares zullen nog wel eigen evementen opzetten in hun eigen gemeente.