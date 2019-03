Fanfare uit Olen en Tongerlo voortaan onder een dak K

19 maart 2019

11u39 0 Olen De koninklijke Fanfares Sint-Isidorus uit Onze-Lieve-Vrouw Olen en Sint-Cecilia uit Tongerlo zullen voortaan samen aan de slag gaan. Beide fanfares zullen hun activiteiten verderzetten onder leiding van dirigent Nico Meylemans et de naam Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus en -Cecilia.

De beide fanfares zullen wel acties blijven evenementen organiseren binnen hun eigen parochies, het draagvlak van de muzikanten zal wel een stuk breder worden nu beide fanfares samen naar buiten komen.

Nico Meylemand die het ensemble zal dirigeren was voordien al dirigent bij Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus. “We willen met het nieuw orkest een mooi en uitdagend niveau halen in een omgeving waar het leuk musiceren is”, klinkt het. “ Via het instaporkest ‘In Tutto’ zal de vereniging inzetten op een duurzame jongerenwerking.”

Beide orkesten vonden dat ze elkaars visie deelden en besloten daarom na enkele gesprekken om onder dezelfde naam hun activiteiten verder te zetten.