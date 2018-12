Familie Hannes zingt derde keer voor het goede doel Kristof Baelus

24 december 2018

09u26 0 Olen Neel (17), Freek (16), Sterre (13) en Fee (10) uit Olen zingen voor het derde jaar op rij voor het goede doel. In 2016 schreven ze hun eerste liedje voor De Warmste Week, dit was meteen een groot succes. Ook nu schreven ze weer een eigen tekst en zongen ze voor het goede doel KIKOV. De familie Hannes zong meer dan 2000 euro bij elkaar voor deze organisatie.

Toen Neel, Freek, Sterre en Fee in 2016 hun eerste nummer voor De Warmste Week schreven ten voordele van pleegzorg konden ze rekenen op zeer veel steun. Ze zongen het nummer zelfs live tijdens de slotshow van Music for Life. Ze kozen toen voor de organisatie Pleegzorg doordat ze zelf een pleegzusje, Nouss, hebben zagen zij wat deze organisatie allemaal kon betekenen. Hun keuze hiervoor was dan ook snel gemaakt. Vorig jaar zongen ze voor het centrum Muylenberg uit Turnhout. Dit is een dagcentrum voor mensen met een beperking. Ook hun nonkel verblijft in dit centrum.

Dit jaar zong de familie voor de organisatie KIKOV, Kinderkanker Oudervereniging, die een warm netwerk wil creëren tussen ouders en en een kindje met kanker, of dat er aan gestorven is. De familie hannes koos hiervoor omdat een klasgenoot, Thorben, in Fee haar klas in mei de diagnose hersentumor kreeg. Een zware operatie en radiotherapie volgden elkaar snel op.

“Toen we het nieuws vernamen in de klas zijn we allemaal zeer hard geschrokken. Het was een veel besproken onderwerp in de klas, Thorben was vaak afwezig doordat hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. We kunnen hierover wel steeds praten op school en de leerkrachten maken hier ook tijd voor vrij”, zegt Fee.

“Het greep ons allemaal aan omdat Fee het vaak had over Thorben, hij woont hier een beetje verderop in de straat. Toen hebben we beslist om een liedje te maken voor De Warmste Week”, zegt Freek. Op de muziek van ‘Homesick’ van Dua Lipa schreven we onze eigen tekst. “Mama en papa hebben een beetje geholpen om alles juist te verwoorden maar het grootste deel van de tekst schreven we volledig zelf”, klinkt het. Neel, Freek, Sterre en Fee plaatste het filmpje op Facebook met een warme oproep om het te delen, en een klein centje te doneren. Ondertussen klokt de familie af op meer dan 2000 euro. “We zijn zeer dankbaar aan alle mensen die een steentje bijgedragen hebben. Het geld alleen is niet belangrijk, we willen vooral iets goed doen voor anderen en het in de aandacht brengen dat mensen elkaar moeten helpen”, zeggen ze.

“We zijn heel dankbaar dat ze een liedje voor Thorben gemaakt hebben, wij hebben zelf een goed doel mogen kiezen en hebben dan meteen voor KIKOV gekozen”, zeggen de ouders van Thorben. “Momenteel heeft hij drie dagen in het ziekenhuis verbleven voor chemo, maar de MRI-scan bracht goed nieuws. Alle kankercellen zijn momenteel weg, al blijft er jammer genoeg wel een zeer kleine kans dat deze terugkomen.”

