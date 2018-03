Extra campingtickets te koop voor Gladiolen 02 maart 2018

02u33 0

Goed nieuws voor wie naast een campingticket greep voor het festival Gladiolen op 18 en 19 mei. Vanaf 3 maart komen er een beperkt aantal campingtickets vrij. "We verhuizen de camping naar een groter terrein, waardoor we extra tickets kunnen aanbieden", luidt het bij de organisatie. "Door deze verhuis willen we in de eerste plaats onze campinggasten meer plaats en comfort geven. Daarom worden er slechts een beperkt aantal extra campingtickets te koop aangeboden."





Opgelet: alle festivaltickets zijn al uitverkocht. (MVBO)