Exclusieve voorverkoop van Gladiolen op kerstmarkt Wouter Demuynck

28 november 2018

In juni 2019 mag Gladiolen 20 kaarsjes uitblazen. Achter de schermen is de organisatie inmiddels druk bezig om van de feesteditie een absolute topper te maken. “Met nóg meer comfort voor alle bezoekers, enkele nieuwigheden op het terrein en een ijzersterke line-up. De eerste namen van onze affiche maken we begin januari bekend”, klinkt het bij de organisatoren. Op zaterdag 8 december vindt er een exclusieve voorverkoop van Gladiolen 2019 plaats op de kerstmarkt van O.L.Vr.-Olen, van 16 tot 22 uur. Je kan er enkel combitickets kopen, aan 40 euro.

Dag-, camping- en viptickets zijn beschikbaar vanaf zaterdag 5 januari. Omdat Gladiolen vorig jaar in een recordtempo werd uitverkocht, geldt er tijdens de kerstmarkt een limiet van vier tickets per persoon.