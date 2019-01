Enkel plaatselijk verkeer toegestaan in Sluizenweg Wouter Demuynck

21 januari 2019

15u15 0 Olen Door de werken aan de N13 - op grondgebied van Herentals - gebruikt veel verkeer momenteel Sluizenweg om snel in O.-L.-V.-Olen te geraken. Om sluipverkeer in Sluizenweg te vermijden, heeft het lokaal bestuur van Olen beslist om deze weg tijdelijk enkel toe te staan voor plaatselijk verkeer.

Op het deel tussen Honingstraat en Greesstraat geldt door de werken aan de N13 momenteel enkelrichting van Geel naar Herentals. Lokaal verkeer in omgekeerde richting moet omrijden via de industriezone tussen Olen en Oevel (paars op kaart). Doorgaand verkeer rijdt via de E313 (groen op kaart). Moet je naar St.-Jozef-Olen of O.-L.-V.-Olen, dan volg je de omleiding via de Industrielaan-Hoogbuul-Neerbuul (paars op kaart).