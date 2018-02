Eindelijk geluidsschermen aan E313 in Schaatsbergen 24 februari 2018

02u32 0 Olen In het voorjaar 2019 komen er uiteindelijk toch geluidsschermen aan de E313 in de buurt van Schaatsbergen in Olen-Centrum. "Vijftien jaar geleden spraken we daar al over en nu zit de procedure in de definitieve fase", zegt schepen van Openbare Werken Marc T'Syen.

In het gebied Schaatsbergen/Honingstraat en Ven/Schommenstraat plaatst de gemeente Olen samen met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geluidsschermen om de jarenlange geluidsoverlast eindelijk te dempen. Buurtbewoners klagen al jaren over het lawaai van de E313. "We hebben daar al jaren aan gedacht, maar de investering is zowel voor ons als voor AWV enorm groot", zegt Marc T'Syen. "Uiteindelijk hebben we nu de knoop doorgehakt en besloten om die investering te doen en te zorgen voor de geluidsschermen."





Het kostenplaatje voor de gemeente bedraagt 800.000 euro, voor AWV ongeveer 1,2 miljoen euro. "Aan de kant van de E313 richting Antwerpen zetten we schermen op een lengte van 650 meter, aan de kant richting Luik worden ze over 770 meter geplaatst", zegt T'Syen nog. "De hoogte schommelt tussen de drie en de vier meter, afhankelijk van de plaats."





Start werken begin 2019

AWV deed eerder al metingen naar de decibels, de schermen moeten het geluid verminderen tot 60 decibel. "AWV heeft met die metingen de zekerheid dat het geluid duidelijk gedempt wordt."





In 2013 werden nog herstellingen uitgevoerd op de autosnelweg. "Het klopt dat de voeg tussen de brug en het wegdek van de snelweg aan herstelling toe is. Er zitten wat putten en verzakkingen rond die voor extra trillingen en lawaai zorgen", zei woordvoerder Peter Bruyninckx van AWV toen. In de loop van dit jaar wordt het samenwerkingsovereenkomst getekend, wordt een bestek opgemaakt, goedgekeurd en gepubliceerd. "Als dat allemaal in orde is, kunnen de werken begin 2019 starten", zegt T'Syen nog. (MVBO)