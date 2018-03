Eigenaars Oude Pad trekken naar Zuid-Frankrijk OVERNEMERS GEZOCHT DIE DEZELFDE LIJN WILLEN DOORTREKKEN MARLIES VAN BAEL

24 maart 2018

02u31 0 Olen Jan Mampaey en Krisje Aerts verkopen hun zaak 'Het Oude Pad' en jagen hun droom na in het zuiden van Frankrijk. Of ze daar een andere zaak openen is ook voor hen nog niet duidelijk. "We laten alles op ons afkomen, maar we hebben er enorm veel zin in."

De klanten van de cadeauwinkel met terras en drankgelegenheid Het Oude Pad moeten niet vrezen, Jan en Krisje zijn nog niet snel weg, al zitten ze wel te popelen om naar de Franse streek Lot et Garon te trekken. Daar hebben ze begin dit jaar hun hart verloren. "In het boek van Annemie Struyf las ik een verhaal over een Belgische vriend van haar die er een immokantoor had", vertelt Krisje. "Ik zocht zijn kantoor op het internet op en werd op slag betoverd door een prachtig pand."





Jan en Krisje begonnen te dromen en bezochten de Belgische man en het pand in Frankrijk. "Toen we er vertrokken was ik aan het snikken van blijdschap", zegt Jan. "We waren zo betoverd door de streek en door het pand, dat we er in de auto op de terugweg echt over aan het spreken waren om er voorgoed naartoe te gaan." Eenmaal thuis contacteerden ze een immokantoor om hun zaak en huis in Olen te koop te zetten. De beslissing kwam er eigenlijk plots, maar ze hebben mooie vooruitzichten. "In december heb ik nog een offerte laten maken om zonnepanelen te leggen en nu staat de zaak en ons huis te koop. We hebben hier een zalige droom opgebouwd, en die droom willen we nu voortzetten in Frankrijk. Ik kan het gevoel niet omschrijven, maar wij zijn zo verliefd op de streek en de natuur."





Overnemers gezocht

Momenteel zijn Krisje en Jan op zoek naar geschikte overnemers voor het Oude Pad. "Ideaal zou zijn als we een overnemer vinden die onze zaak in dezelfde lijn wil voortzetten, maar dat kunnen we natuurlijk niet eisen." Momenteel blijft de zaak zoals ze is en blijven Jan en Krisje de klanten in de watten leggen zoals altijd. "In gedachten zitten we al in Frankrijk, maar we blijven de zaak nog uitbaten zoals altijd, met geen enkele tegenzin. We beseffen dat we enorme gelukzakken zijn, we hebben hier een prachtige zaak opgericht en nu komt er een prachtig pand op ons pad, waaraan we niet kunnen weerstaan. Krisje en ik zijn altijd al avonturiers geweest en Frankrijk is helemaal niet zo ver. Iedereen kan met de auto op bezoek komen."





Nieuwsbrief

Hun familie, vrienden en kinderen staan volledig achter hun beslissing. "Natuurlijk gaan ze ons missen, maar gelukkig is Frankrijk niet het einde van de wereld. Ze gunnen ons deze kans enorm hard." Wat hun plannen in Frankrijk zijn is nog niet duidelijk. "We gaan eerst een jaar genieten van de streek en van het domein, wie weet wat we daarna nog gaan doen." Op Facebook bedanken Jan en Krisje hun klanten alvast voor alles. "Onze klanten kunnen onze levenswandel volgen op Facebook of via de nieuwsbrief, we houden hen zeker op de hoogte." De jaarlijkse Romantische Markt vindt zeker nog plaats op 1 mei.