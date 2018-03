Eerste publieke laadpaal staat aan sporthal 20 maart 2018

Aan de sporthal in de P. Verhaertstraat in O.L.V.-Olen werd eerder deze maand de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens geplaatst. Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen dit jaar de eerste 750 van in totaal 2500 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens in Vlaanderen. In elke gemeente komt zo al minstens één laadpaal te staan. Voor Olen is dit het eerste exemplaar. "Binnenkort plaatsen we nog een tweede publieke laadpaal", vertelt schepen van Milieu Marc Verhulst. "Die plannen we naast de mindervalidenparkings op de grote betonparking op het dorpsplein."





(MVBO)