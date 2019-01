Eenrichtingsverkeer op N152 in richting van Herselt vanaf maandag Wouter Demuynck

03 januari 2019

19u25 0 Olen Op maandag 7 januari gaan de nutsmaatschappijen verder met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de dorpskern in Olen-centrum. De nutsmaatschappijen vernieuwen leidingen die aan vervanging toe zijn en breiden de bestaande netinfrastructuur uit. De werken starten ter hoogte van de Herentalseweg waarna deze verdergaan richting Boerenkrijglaan.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de nutsmaatschappijen geldt er gedurende de volledige periode eenrichtingsverkeer op de N152 van Herentals in de richting van Herselt. Voor plaatselijk verkeer -3,5 ton is er een omleiding via Tramstraat, Herentalseweg en Hezewijk om richting Herentals te rijden. Moet je niet in Olen-Centrum zijn, dan volg je de grote omleiding (voor -3,5 en +3,5 ton) via Herselt, Westerlo en Geel-Zammel om de oprit Geel-West (E313) te bereiken.

Tijdelijk, telkens gedurende maximaal twee weken, worden ook de zijstraten van de N152 afgesloten. Welke straten dit zijn, hangt af van de fase waarin de werken zich bevinden. De werken van de nutsmaatschappijen duren vermoedelijk tot eind april, waarna de aannemer van start gaat met de effectieve herinrichting van de dorpskern in Olen-centrum. Informatie over de verschillende fases en andere details vind je op www.slimdoorolen.be.