Dieven viseren wielen van auto's en vrachtwagens 21 juni 2018

Dieven hebben het de voorbije week in onze regio gemunt op de wielen van voertuigen. Tijdens het weekend werden twaalf vrachtwagenwielen gestolen bij MAN-garage De Laak in de Bell-Telephonelaan in Geel. Vorige week werden bij Renault-dealer Noyens op de Geelseweg in Olen ook al acht wielen gestolen. Bij De Laak in Geel hadden de daders het gemunt op de achterste banden van drie vrachtwagens die uit het zicht stonden geparkeerd.





Om de elektrische spanning op de omheining te omzeilen, groeven ze een gat onder de omheining. Bij Noyens werden de reservewielen van nieuwe voertuigen gestolen. Hier knipten de dieven een gat in de omheining om de diefstal te kunnen plegen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide diefstallen. (JVN)