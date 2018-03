Dieven plegen ramkraak bij Switch 21 maart 2018

02u33 0

Rond 3.30 uur vannacht pleegden enkele dieven een ramkraak bij Switch, een verdeler van Apple toestellen, in het Shopping Park in Olen. Het raam vooraan werd stuk geslagen met een nog onbekend voorwerp en de dieven namen 6 laptops en 5 iPhones mee. De daders konden wegvluchten voor de politie ter plaatse kwam, ze zijn nog altijd voortvluchtig. Het stukgeslagen raam werd geschut met een houten plank, die raam maakt ook deel uit van de toegangsdeur om de winkel te betreden. Bij Switch zelf waren ze niet bereid om commentaar te geven, de winkel was gisteren wel gewoon open. (MVBO)