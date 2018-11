Dieven doorzoeken woning JVN

16 november 2018

Inbrekers zijn in de nacht van donderdag op vrijdag binnen gedrongen in een woning in de Cliviastraat in Olen. De bewoners stelden de inbraak vrijdagochtend rond 5 uur vast. De woning werd doorzocht. De buit is niet gekend.