Derde editie De Warmste Dag van Olen met topartiesten Kristof Baelus

16 december 2018

15u08 0 Olen Voor de derde keer organiseerden Bartel van Rien en Stijn avonds De Warmste Dag van Olen. Tijdens deze dag willen zij met optredens en drank- en eetstandjes enkele goede doelen steunen.

Met onder andere gratis optredens van M.A.F., Fenix, DJ Hanz en DJ Buscemi zal het duo zoveel mogelijk mensen op de been proberen te krijgen. Komiek Peter Hens verzorgde de ganse dag de presentatie van de optredens. Ook hebben Van Riet en Avonds een ruim aanbod van maar liefst 21 dank- en eetstandjes voorzien zodat er voor elk wat wils te verkrijgen was. In de verwarmde tent was er gedurende de namiddag kinderanimatie voorzien voor de kleinsten.

De opbrengst van deze dag zal integraal geschonken worden aan het Olivia Fund, vzw Kinderen in Nood Nepal en de MS Liga Vlaanderen. De twee vorige edities brachten zo’n 70.000 euro op voor het goede doel. De opbrengst van deze editie is nog niet bekend.