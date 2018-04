Dansen op hakken van 15 centimeter 19 april 2018

Dansen op hakken? Het is vele vrouwen zelfs niet gegund zonder verzwikte enkels. Olenaar Jef De Prins (21), Mister Gay Belgium 2016 Raf Van Puymbroeck (23, Antwerpen) en Yannick Van Damme (19, Zottegem), alias Trinxx, doen aan Urban Streetdance op hakken van 10cm hoog. Nu vrijdag stelen ze voor de tweede keer de show tijdens het VTM-programma Belgium's Got Talent





"Het is eigenlijk een statement om stereotypen te door breken, aangezien het nog een taboe is dat mannen op hakken dansen", zegt Jef. "Op hakken dansen is, zoals de vrouwen wel kunnen beamen, niet makkelijk! Het heeft even geduurd om zonder problemen op hakken te wandelen, laat staan dansen. We tapen ons altijd in tijdens trainingen en optredens hoor, beter voorkomen dan genezen."





Vrijdag brengen ze een nog gewaagdere show. "Tijdens onze auditie droegen we hakken van 10 cm, maar deze keer dansen we op hakken van maar liefst 15 cm. Daarnaast hebben we ook onze choreografie naar een hoger niveau getrokken. Onze outfit heeft ook een flinke upgrade gehad. We gaan de lat telkens voor onszelf hoger leggen. De kijkers mogen vrijdag dus een spectaculaire show verwachten met meer power, hogere high heels en een verder uitgewerkt concept. Hopelijk mogen we in de finale strijden voor de titel."





