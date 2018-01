Creatievelingen gezocht voor Week van de Amateurkunsten 02u47 0

Op zondag 6 mei neemt het lokaal bestuur van Olen opnieuw deel aan de Week van de Amateurkunsten (WAK). Dit jaar slaan ze de tenten op in de Sint-Maartenstraat. Ben jij in je vrije tijd bezig met beeldende kunst, muziek, theater, poëzie of fotografie? Kom dan op zondag 7 januari om 10 uur naar het WAK-café in De Pelikaan en verneem alles over het initiatief. Tejaterbende Oeps! en toneelgezelschap Het Vierde Oor proberen jou alvast uit je 'kot' te lokken. Het thema van 2018 is immers 'Kunst buiten!'. Heb je zin om mee te doen, maar kan je niet naar het WAK-café komen? Neem dan contact op met de dienst vrije tijd via 014/27.94.22 of vrije.tijd@olen.be. (WDH)