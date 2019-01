Combitickets Gladiolen al na één uur uitverkocht Wouter Demuynck

07 januari 2019



De voorverkoop van Gladiolen 2019 loopt als een trein. De ticketverkoop ging zaterdag om 10 uur van start en amper één uur later waren alle beschikbare combitickets al de deur uit. Dagtickets voor vrijdag 7 en zaterdag 8 juni - die allebei 25 euro kosten - zijn voorlopig nog wel beschikbaar. Ook hiervan gaat de verkoop echter sneller dan ooit tevoren, dus je wacht best niet te lang met bestellen. Inmiddels is ook meer dan de helft van de campingtickets verkocht.

Voor het 20-jarig jubileum van Gladiolen werden onder meer Triggerfinger, Arsenal, K’s Choice, Heideroosjes en Dr. Lektroluv gestrikt.