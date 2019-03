Circus Ronaldo strijkt met ‘Swing’ neer in Olen Kristof Baelus

14u25 0 Olen Tijdens het laatste weekend van de paasvakantie strijkt het circustheater ‘Circus Ronaldo’ neer in Olen met zijn nieuwe voorstelling ‘Swing’. Met deze voorstelling opent deze bijzondere circusfamilie een nieuw hoofdstuk in een lange geschiedenis van spektakelmakerij.

Verwacht geen grote dramatiek maar wel een swingende mix van circus en variété. Een frisse waaier van speelse allround artiesten en muzikanten trekken al hun registers open op maat van de onvervalste swingmuziek uit de gouden jaren veertig.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 19 april, zaterdag 20 april en zondag 21 april om 20.00 uur ( in het circusdorp op het grasplein aan de sporthal in de P. Verhaertstraat. Tickets voor deze voorstelling kosten 15 euro en zijn te koop via keizerkarelolen.be, aan het onthaal van het gemeentehuis, de bibliotheek en bij Vrije Tijd.