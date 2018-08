CASA vestigt zich in Shopping Park 07 augustus 2018

02u53 0 Olen Komende zaterdag opent in het Shopping Park een nieuwe winkel van interieurketen CASA. Het nieuwe filiaal krijgt een industriële, moderne look.

Vorig jaar verhuisde het hoofdkwartier van CASA van Itegem naar Olen. "We vonden het dan ook heel belangrijk om in de directe omgeving van het hoofdkantoor een winkel te openen", aldus PR-verantwoordelijke Donna Herreria. "Bovendien was er veel vraag van klanten om een winkel in de omgeving te openen."





De winkel in Olen wordt volledig aangepast aan CASA 20.20, een nieuwe strategie die de keten tegen 2020 in alle winkels wil hanteren. "Alle winkels zullen een industriële, moderne look aangemeten krijgen", vervolgt Herreria.





"We willen ook inzetten op een fris imago om een breder doelpubliek aan te spreken. Elk seizoen werken we met drie frisse stijlen, zoals dat dit najaar latin, shadow en blush is. We willen niet langer losse producten aanbieden, maar items die één geheel kunnen vormen."





De winkel wordt zo ingedeeld dat de klant op ontdekking kan gaan doorheen verschillende werelden: Tafel, Keuken, Seizoenen, Interieur & Decoratie... "Veel meer dan vroeger zal de klant kunnen zien hoe het eindresultaat eruit ziet in een mooie voorbeeldsetting", besluit Herreria. (WDH)