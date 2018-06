Cannabistelers blijven in cel 25 juni 2018

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van de vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de cannabisplantage in de Welvaartstraat in Olen. Het viertal werd vorige dinsdag opgepakt tijdens een inval van de politie in de plantage. Op de zolder bevonden zich 800 cannabisplanten. In het pand bevonden zich vier personen: een 38-jarige man uit Bornem en een 36-jarige man uit Antwerpen. Hun twee kompanen van 32 en 35 jaar hebben geen vaste woonplaats. Het viertal blijft in de cel op verdenking van inbreuken op de drugswetgeving en diefstal van elektriciteit. (JVN)