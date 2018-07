Cannabisteler opgepakt 25 juli 2018

De raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van een 54-jarige Nederland. De man is de negende verdachte in een dossier van cannabiskweek dat eind vorig jaar werd opgestart. Toen werd in een loods aan de Turfputten in Olen een cannabisplantage opgedoekt. De man wordt beticht van inbreuken op de drugswetgeving, het vormen van een criminele organisatie en de diefstal van elektriciteit. (VTT)