CADO biedt dagopvang aan in huiselijke sfeer 02u47 0 Vanderveken OCMW-voorzitter Leen Mertens (l.) met bezoekster Anna Hannes (rode trui), directrice Marleen Vanhees en enkele kinderen die Driekoningen kwamen zingen. Olen Landelijke Thuiszorg heeft een nieuwe CADO - Collectieve Autonome Dagopvang - geopend in de Grove-Denstraat. Thuiswonende hulpbehoevende mensen kunnen er samen met andere gasten een gezellige tijd doorbrengen in een kleinschalige, huiselijke sfeer. CADO wil zo een aanvulling zijn op de bestaande zorg door andere professionele hulpverleners en mantelzorgers.

Oudere en zorgbehoevende personen willen liefst zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen. Dat kan met de hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of thuiszorg. Een CADO biedt de kans aan mantelzorgers om even op adem te komen terwijl de partner, vader of moeder een gezellige tijd doorbrengt met andere gasten.





In CADO doen hulpbehoevende personen samen met andere gasten (4 à 8) dagelijkse dingen zoals ontbijten, koffiekletsen, afwassen, de krant lezen, koken, kaarten of boodschappen doen onder begeleiding van enkele verzorgenden. Tot de mogelijkheden behoren ook wandelingen, gezelschapsspelen, knutselen, bakken of daguitstappen. CADO is alle werkdagen open tussen 8.30 en 16.30 uur. De bezoekers kunnen een hele of halve dag gebruik maken van de opvang of enkele uurtjes in de voor- of namiddag.





Het CADO-huis is sinds 20 december al open, maar gisteren was de officiële opening. Ter gelegenheid van Driekoningen onthulden 'Drie Koninkjes' van de Landelijke Kinderopvang het gevelbord van het nieuwe huis samen met OCMW-voorzitter Leen Mertens en Marleen Vanhees, zorgdirecteur van Landelijke Thuiszorg. (WDH)