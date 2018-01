Bushokje vernield 30 januari 2018

Een 18-jarige bestuurder verloor zaterdagavond op het kruispunt van de Herentalsesteenweg en Hezewijk in Olen de controle over het stuur van zijn wagen en botste tegen een bushokje. De wachtplaats voor de gebruikers van het openbaar vervoer werd volledig vernield. Niemand liep verwondingen op. De bestuurder had ook niet gedronken. (VTT)