Burgemeester lichtgewond na fietsongeval 06 september 2018

Burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) is dinsdagnamiddag lichtgewond geraakt nadat hij met zijn fiets werd aangereden door een auto. Bouquillon was van Herentals op weg naar huis in Olen toen het aan de kruising van de Zavelbosstraat met Zavelheide tot een botsing kwam. "De bestuurder had mij niet gezien, terwijl ik dacht van wel. Ik hoorde wel de motor van de wagen vertrekken, puur intuïtief ben ik dan een beetje van mijn fiets gesprongen. Daardoor ben ik op zijn motorkap terechtgekomen en niet met mijn fiets tegen de grond gesmakt. Zo heb ik gelukkig enkel een blauwe plek op mijn knie en staat mijn voorwiel wat scheef. De bestuurder was ook erg vriendelijk en heeft me daarna thuis afgezet." (WDH)