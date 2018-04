Brand bij Radiomuseum 03 april 2018

02u38 0 Olen Bij het Olens Radiomuseum aan Gerheide in Olen is vrijdagavond kort voor middernacht brand uitgebroken. Mogelijk werd het vuur aangestoken. De schade bleef beperkt.

De brandweer werd vrijdagavond rond 23.20 uur opgeroepen nadat voorbijgangers vuur hadden gezien aan het radiomuseum. "Een kleine houtstapel aan de buitenkant van het gebouw heeft vuur gevat", vertelt Julien Alen van de lokale politie Neteland. "Omdat het dak er een beetje uit steekt, zijn de vlammen op het dak geslagen. Het vuur is vervolgens via het dak naar binnen gegaan."





De brandweer had de vlammen snel onder controle. De schade aan het Olens Radiomuseum bleef daardoor beperkt. Een paar radio's waar aan gewerkt werd, zijn beschadigd, maar die radio's hadden zo goed als geen waarde.





Het vuur ontstond aan een stapel hout dat gebruikt wordt om te verwarmen met een kacheltje. De politie startte een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Voor de brandweer was het immers niet duidelijk of het vuur was aangestoken, dan wel dat de brand werd veroorzaakt door assen die even verderop werden uit gekieperd . Het gerechtelijk labo is er bij gehaald voor een onderzoek. (JVN)