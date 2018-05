Blikseminslag vernielt schouw 01 juni 2018

02u52 0 Olen In de Waterstraat is gisterenochtend de bliksem ingeslagen op de schouw van een woning. De schouw moet wellicht volledig vervangen worden en de brokstukken zorgden ook voor beschadigde dakpannen. Er raakte niemand gewond.

Op het moment van de blikseminslag waren Koen Michiels en zijn partner Veronique Fransen niet thuis. "Onze dochter van 18 was alleen thuis toen de bliksem rond 9.15 uur insloeg. Zij hoorde een knal, waarna brokstukken van het dak vielen. Ze was in shock, maar is daarna wel nog naar school vertrokken. Het moet wel een flinke klap zijn geweest, want zelfs de poort van de buurman ging steeds open en weer dicht."





Dakpannen

De schouw heeft de grootste schade geleden. "Ik vrees dat we die schouw volledig gaan moeten vervangen", zegt Koen. De brokstukken van de schouw, die over de hele voortuin verspreid lagen, vernielden ook enkele dakpannen. "Ook de auto van onze dochter werd geraakt door de brokstukken. We hebben wat isolatie moeten verwijderen omdat de binnenkant aan het nasmeulen was - die zag helemaal zwart. Naar mijn zonnepanelen achteraan heb ik nog niet eens durven kijken." Omdat de elektrische leidingen in de woning geraakt waren, zat het huis ook een tijdlang zonder elektriciteit. (WDH)