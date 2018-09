Bibliotheek Neteland organiseert lezingen over gezondheid 05 september 2018

Dit najaar organiseren de vijf bibliotheken van Neteland verschillende lezingen rond het thema 'gezondheid'. De lezingen starten telkens om 20 uur. Inschrijven kan in de bibliotheken van Neteland en kost 4 euro per persoon per lezing.





In de bib van Olen is er op 18 september 'Mindfulness en geluk voor iedere dag' door David Dewulf.





Op woensdag 3 oktober zet sportcoach en bewegingsdeskundige Paul Van Den Bosch je in GOC Ter Voncke in Herenthout aan tot meer en beter bewegen. In zijn presentatie 'Coachen naar een gezonde en actieve levensstijl' vertelt hij waarom en hoe we zouden moeten bewegen. Stress en het beheersen ervan neemt in deze lezing een centrale plaats in.





Op 18 oktober is er in Grobbendonk een lezing over de Sana-methode door tv-kok Sandra Bekkari en op 9 november vertelt bioloog en journalist Dirk Draulans in Herentals over de invloed van genen op overgewicht, onredelijke angsten en de biologie van seks.





De reeks lezingen wordt afgesloten met 'Hoe omgaan met hoogsensitiviteit' door Fleur Van Groningen in de bib van Vorselaar op 28 november. (WDH)