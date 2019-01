Bestuurder die crash op E313 veroorzaakte had vermoedelijk drugs gebruikt Wouter Demuynck

25 januari 2019

06u31

Olen Vrijdagochtend is een zwaar ongeval gebeurd op de E313 in Olen, ter hoogte van afrit Herentals-Oost, richting Hasselt. Drie wegenwerkers raakten daarbij gewond. De bestuurder die de crash veroorzaakte had vermoedelijk drugs gebruikt.

Een personenwagen reed vrijdag omstreeks 2 uur in op zijn voorligger, die trager reed voor de wegenwerken op de E313. Door de klap werd de auto van de voorligger weg gekatapulteerd tot in de mobiele werfzone. Drie wegenwerkers raakten daarbij gewond. Een van hen verkeerde in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De twee andere arbeiders raakten slechts lichtgewond. In de wagens raakten ook nog twee personen lichtgewond. Volgens de federale wegpolitie was de signalisatie van de werf wettelijk in orde.

De bestuurder van de wagen die inreed op zijn voorligger, een man van 25, werd opgepakt. “Uit een afgenomen speekseltest komt een vermoeden van drugsgebruik naar boven”, vertelt een woordvoerder van het parket. “De wagen van de aanrijder lijkt uit de eerste vaststellingen ook niet in orde op het vlak van inschrijving en verzekering van zijn voertuig. De 25-jarige is opgepakt, maar mocht na verhoor beschikken. Het onderzoek loopt verder.”

Het ongeval leidde tot een grote ravage op de autosnelweg, dat ter hoogte van Olen in de richting van Hasselt urenlang volledig versperd was. Rond 7.30 uur was de baan weer vrij.