Bestuur ontvangt carnavalsvereniging De Draa Oeëre Wouter Demuynck

31 januari 2019

Naar jaarlijkse traditie is de carnavalsvereniging De Draa Oeëre op het gemeentehuis ontvangen door het bestuur. Dit jaar zal prins Mark I de feestelijkheden tijdens het carnavalsseizoen in goede banen leiden. De Dolle Nacht, het belangrijkste evenement van het carnavalsseizoen dat aan de 54ste editie toe is, vindt deze keer plaats op zaterdag 2 maart in ontmoetingscentrum De Vrede.