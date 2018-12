Bestuur moedigt bedrijven aan om duurzamer te werken Wouter Demuynck

11 december 2018

20u34 0 Olen Elk Olens bedrijf dat zich inschreef en geselecteerd werd voor het proefproject ‘Energie voor de KMO’ kan een terugbetaling aanvragen bij het lokaal bestuur voor de kosten van de pre-screening (500 euro). Voorwaarde is dat ze een of meer voorstellen uit het screeningsrapport zullen uitvoeren.

Het proefproject ‘Energie voor de KMO’ wil een volledig traject te ontwikkelen en testen waarbij de KMO volledig wordt ontlast bij de zoektocht naar een efficiënter energiegebruik. Het is een samenwerking van IOK, VITO en Thomas More. Dankzij een eenvoudige tool van VITO konden studenten van Thomas More gemakkelijk een pre-screening test doen bij de deelnemers. Aan de hand van deze screening werkten zij besparende acties uit en stelden ze deze voor aan het bedrijf.

Op de website van de gemeente staat het volledige subsidiereglement voor terugbetaling van de kosten, waarin staat aan welke voorwaarden het bedrijf moet voldoen. Zo wordt gevraagd om minstens één voorstel uit het screeningsrapport uit te voeren. De actie kadert in de burgemeestersconvenant 2020. Hierbij engageert het lokaal bestuur zich om 20% CO2 te besparen tegen 2020.